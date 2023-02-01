Арестович может стать говорящей головой Залужного – политолог

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Покинувший со скандалом пост советника главы офиса президента Украины Алексей Арестович может пойти в политику, однако неизвестно, потянет ли деятель кандидатство на какую-либо государственную должность или станет обслуживать альтернативные киевскому режиму политические силы.

Об этом говорили участники эфира на телеканале НТВ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеведущий напомнил студии слова покинувшей Украину «переобувшейся» проукраинской пропагандистки Янины Соколовской о том, что Арестович, если пойдёт в политику, то сходу может взять 15 процентов электората.

Совсем недавно бежавший из Киева от мобилизации политолог Андрей Мишин категорически не поддержал мысль Соколовской.

«Никогда. Никто в него денег не вложит. Сам не пойдёт, он может идти как говорящая голова какого-нибудь тяжеловика, того же Залужного. Сам Алексей – невесом», – сказал Мишин.

Ведущий попросил саму Соколовскую прокомментировать ответ оппонента, предположив, что, возможно, политолог сбежал в Москву и теперь рассказывает россиянам то, что они хотят слышать.

«У всех разные источники информации, у меня источники достаточно близкие к правящим товарищам. Поэтому это пойдёт второй эшелон «Слуги народа», он соберёт весь ресурс «Оппоблока», – возразила пропагандистка.