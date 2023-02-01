Арестович может стать говорящей головой Залужного – политолог

Владимир Гладков.  
01.02.2023 19:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина


Покинувший со скандалом пост советника главы офиса президента Украины Алексей Арестович может пойти в политику, однако неизвестно, потянет ли деятель кандидатство на какую-либо государственную должность или станет обслуживать альтернативные киевскому режиму политические силы.

Об этом говорили участники эфира на телеканале НТВ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Покинувший со скандалом пост советника главы офиса президента Украины Алексей Арестович может пойти в...

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Телеведущий напомнил студии слова покинувшей Украину «переобувшейся» проукраинской пропагандистки Янины Соколовской о том, что Арестович, если пойдёт в политику, то сходу может взять 15 процентов электората.

Совсем недавно бежавший из Киева от мобилизации политолог Андрей Мишин категорически не поддержал мысль Соколовской.

«Никогда. Никто в него денег не вложит. Сам не пойдёт, он может идти как говорящая голова какого-нибудь тяжеловика, того же Залужного. Сам Алексей – невесом», – сказал Мишин.

Ведущий попросил саму Соколовскую прокомментировать ответ оппонента, предположив, что, возможно, политолог сбежал в Москву и теперь рассказывает россиянам то, что они хотят слышать.

«У всех разные источники информации, у меня источники достаточно близкие к правящим товарищам. Поэтому это пойдёт второй эшелон «Слуги народа», он соберёт весь ресурс «Оппоблока», – возразила пропагандистка.

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