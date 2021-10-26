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26.10.2021 10:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Арестович: «Мы безнаказанно обстреляли российскую армию ракетами»

Новости УкраиныУкраина превратит Россию в небоеспособное государство и поспособствует смене политического режима в стране. Об...

Украина превратит Россию в небоеспособное государство и поспособствует смене политического режима в стране.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, все это произойдет в случае полномасштабной войны между государствами.

«Российскую армию, слава богу, возглавляют профессионалы, и они прекрасно знают цену реального военного вторжения или расширения военного конфликта против Украины, и знают, чем это для них обернется. Обернется это концом российской армии и ее боеспособности. А, возможно, концом нынешнего правящего режима как такового. Они не выдержат эту войну с Украиной, потому что мы не Грузия, и мало никому не покажется… Шансы минимальны, они не потянут такую операцию, они это знают», – заявил Арестович.

В другом эфире на телеканале «Украина 24» со своим участием Арестович похвастался, что ВСУ якобы уже наносили безнаказанные удары по российской армии в 2014-15 годах.

«Россия – это фабрика по производству понтов. Я позволю себе напомнить Российской Федерации, что украинские вооруженные силы – единственные вооруженные силы, которые применяли уже оперативно-тактические ракеты по вооруженным силам Российской Федерации. Ракеты «Точка-У» в 14-м году, в 15-м. И что? И ничего она не сделала», – говорит Арестович.

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