Арестович: «Мы хотим расстреливать ради Украины»

Глашатай офиса украинского президента Алексей Арестович неожиданно оседлал тему критики насильственной дерусификации. Возможно, это связано с его ранее озвученными планами по походу в президенты.

Вот свежее заявление, сделанное Арестовичем в эфире YouTube-канала «Politeka», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из Украины пытаются сделать «Анти-Россию». Так вот худшее, что с нами может случиться – это быть «Анти-Россией». Потому что быть анти-кем-то – это стать им только в самых худших проявлениях. Наши товарищи любят тут позапрещать все языки, кроме украинского. Они не понимают, что просто идут по методичке «Сталинские основы национальной политики».

У нас был разговор с Анатолием Якименко – это очень умный, креативный человек, со своим видением с Западной Украины. Он слово «Сталин» произнёс за полчаса раз пять.

Эта тень контрзависимого поведения я встречал очень часто у жителей Западной Украины, она звучит так – надо, как Сталин, сталинскими методами устанавливать украинскую власть и культуру, но она должна быть направлена на благо. Сталин расстреливал ради коммунистов, а мы хотим расстреливать ради Украины», – рассуждал Арестович.