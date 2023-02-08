Арестович: «Началось российское наступление. Их больше, чем группировка вторжения»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия уже перешла в наступление, но пока передовые отряды в основном прощупывают слабые места украинской обороны.

Об этом в интервью казахскому журналисту Арманжану Байтасову заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Арестовича, группировка российских войск уже превышает то количество, которое вводилось в начале военной операции, а по периметру и на полигонах в глубине РФ готовятся дополнительные войска.

«Наступление уже идет. Просто очень многие воспринимают наступление как клише в стиле внезапного удара в 4 утра, колонны перешли границу и так далее. Это характерно для начала войны, такое наступление. Сегодня сохранить внезапность очень трудно, и мы знаем, где находятся российские группировки, даже знаем их планы в значительной мере. Наступление развивается постепенно – сначала создаются условия: захват выгодных районов, рубежей для разворачивания второго, третьего эшелона российских войск, потом создаются тыловые районы, пункты управления, системы снабжения, ресурсы, резервы скапливаются и так далее. Вот это – процесс, который идет», – сказал экс-чиновник.

«Они щупают наш фронт, ищут слабые места, где будущие точки наступления, где надо будет вкладывать усилия, которые сейчас в тылу находятся. Эти пресловутые 200 тысяч, о которых говорил генерал Залужный. Сейчас на территории Украины где-то 330 тысяч российских войск и где-то 150 тысяч по периметру. Это превышает группировку вторжения, они вторгались 330 тысячами, где-то уже на 150-200 тысяч. Часть российских войск еще готовится на полигонах», – заявил Арестович.