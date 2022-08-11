Арестович намекает, что США помогут ударить по Севастополю в момент погрузки боеприпасов

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Новости Украины

Украина готовится подвергнуть ударам военные аэродромы в Крыму и корабли Черноморского флота. Об этом в эфире интернет-канала беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А что, если завтра будет такой удар? А послезавтра? В день по удару или в месяц несколько ударов – и нет аэродромной сети в Крыму, южное направление – все, закончилось? Еще пять (аэродромов, – авт.), на которых есть авиация противника. И они – потенциальные мишени, Черноморский флот – потенциальная мишень, чего уж там далеко ходить. В том числе, базируемый в Севастополе. А, представь себе, поймать кораблик на разгрузке боеприпасов или топлива – это же вообще мило. Если они думают, что у нас нет «глаз», которые видят эту загрузку, или нет сведений – так они у нас есть. И партизаны работают, и прочее. Ждите, ребята, все только начинается – и в Крыму, и везде, во всех остальных местах», – заявил Арестович.

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Генерал СВР в отставке Леонид Решетников опубликовал аналитическую записку, где говорится о том, что ВСУ получают все разведданные от спутников и самолетов-шпионов США.

«Любой андроид, любой айфон прослушиваются непрерывно. Любой: Фейсбук, WhatsApp и прочие вайберы непрерывно передают информацию, всё это обрабатывается всей мощью систем искусственного интеллекта и формирует карту для целеуказаний в режиме реального времени. И это даже если русская армия будет вся на зашифрованных каналах связи — население куда деть? Над Румынией и Польшей непрерывно висят самолёты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения – система АВАКС) НАТО с опытными экипажами, в небе постоянно находятся спутники разведки США. Напоминаю, что просто по бюджетам на свой Роскосмос мы выделяли $2.5 млрд в год, гражданский бюджет НАСА $25 млрд, гражданский бюджет только SpaceX равен роскосмосовскому — и это не считая десятков миллиардов долларов ежегодно на всю, лихорадочно разворачиваемую США систему контроля всей планеты… США видят не просто наши войска на земле, они видят нашу авиацию, беспилотники, изучают поля радиолокации, оценивают время подлёта Калибров, они из центра управления операцией в Польше постоянно выдают целеуказания украинским генералам в режиме онлайн… Вот откуда отмечаемая нашими войсками точность украинской артиллерии, вот откуда ракетные бригады Точек-У точно знают, куда и как выдвинуться, точно во сколько сделать запуск и сколько у них времени свалить с позиции. Вот откуда украинские нацисты знают, где прорехи в тылах наших колонн. Это не их глаза и мозги. Это глаза и мозги НАТО. Укронацисты лишь бесплатные управляемые зомби. И украинская армия это дистанционно управляемый зомби-организм», – поясняет Решетников.