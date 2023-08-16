Арестович нарисовал удручающее будущее Харькова в отрыве от России

Анатолий Лапин.  
16.08.2023 15:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Без связей с Россией некогда крупный промышленный и узловой центр – Харьков окажется в тупике. Это значит, что ни промышленных, ни наукоемких предприятий в городе не будет. Переведут на Западную Украину и знаменитые харьковские вузы.

Об этом в интервью журналисту Василию Голованову заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Без связей с Россией некогда крупный промышленный и узловой центр – Харьков окажется в...

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«Харьков был промежуточным логистическим пунктом, очень серьезным, при торговле с Россией. А теперь это будет тупик. При наших отношениях с Россией это всегда будет транспортный тупик. Не хочется сказать, жизненный тупик. Потому что, если дальше грузы не идут, то вся мощная харьковская железная дорога, которая там чуть ли не градообразующее предприятие, вся логика Харькова как торгового города, начинает плыть.

Он остается научным центром и академическим центром, там вузы знаменитые харьковские», – сказал Арестович

«Но опять же. Серьезные центры научные, допустим, но производство уже, тот же Харьковский танковый завод, не восстановить, нет смысла. Поэтому, скорее всего, и вузы, и научную часть города будут перебрасывать на Западную Украину.

Вот, что делать с городами, которые стали такими тупиками в силу геополитического разворота, который не мы себе придумали, а частично и мы, – это большой вопрос», – заявил Арестович.

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