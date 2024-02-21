Арестович насчитал семь крупных соединений российских войск, на разных направлениях фронта

Анатолий Лапин.  
21.02.2024 14:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия сконцентрировала большие группировки войск на разных направлениях. Они вооружены, поддержаны артиллерийскими системами и сотнями танков.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сконцентрировала большие группировки войск на разных направлениях. Они вооружены, поддержаны артиллерийскими системами и...

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«В пяти местах находится 50-тысячная группировка, это если не считать по мелочи. Первое – это район Работино, второе – это Новомихайловка. Там чуть меньше, чем 50, но тоже хватает. Третье – это сама Авдеевка, потом Бахмут и Купянское направление. Еще чуть поменьше, но на Сватовском направлении.

Поэтому можно сказать, что две крупных и две поменьше группировки на нашем фронте, где по 40-50 тысяч человек, где сотни танков, сотни артиллерийских орудий, сотни единиц бронетехники и все это радостно ломится на наших солдат, у которых нет снарядов. Если бы не дроны, я вообще не знаю, чем бы мы останавливали сейчас российскую армию», – заявил Арестович.

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