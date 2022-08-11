Арестович нашел свежую тему для хайпа – старые уже надоели

Новости Украины

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович готов стать президентом Украины, чтобы повести народ по «пути, который начался до рождения Христа», назло русским, которые украли у украинцев историю.

Об этом он объявил, прогуливаясь по Старому Киеву в компании скандально известного киевского медиабизнесмена Дмитрия Гордона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я буду подаваться. Пойду. Я хочу посмотреть», – заявил Арестович в ответ на вопрос Гордона, что будет, если Зеленский не пойдёт на второй срок.

«Может я сейчас, гуляю по прекрасным улицам старого Киева с будущим президентом Украины», – предположил Гордон.

Он подумал и решил на всякий случай объясниться с возможным новым главой государства.

«Я хочу публично сказать, что я по отношению к вам очень ошибался. Я когда вас увидел впервые, я подумал, ну да, понабирали дебилов в команду президента, это очередной. И говорит тихо, и какой-то стрёмный, подумал я. И я вам нахамил в эфире тогда. А вы к вашей чести так достойно себя вели, что я подумал – да, он непростой всё-таки. И я хочу сказать, что я был неправ. Вы для меня открылись совершенно с другой стороны, и я увидел масштаб личности…Мне показалось, что вы аферист, а оказалась глубина», – сказал Арестовичу Гордон.

Гордон попросил Арестовича обратиться к миллионам украинцев, «которые смотрят и любят», находясь у Золотых ворот. Советник главы Зе-офиса тут же перешёл на «мову».

«Дорогие друзья, это наша земля. Второе, Русь – это мы. И война идёт, если вы слышали Путина, идёт за то, что они хотят стать нами. И хотят сделать так, чтобы нас не было. …Я могу вам сказать, что Русь –это Украина. Украина сейчас это бренд №1, это одна из базовых культур всей Земли. И наш долг перед нашими предками, и наш долг перед нашими потомками сделать так, чтобы этот тысячелетний гештальт закрылся наконец-то. Чтобы весь свет понял кто мы, чего мы стоим, с чего начинали, а это новый Иерусалим, на самом деле. И когда ребята будут высаживаться на звёзды с шевронами «Украина, Киев», на которых будут нарисованы Золотые ворота, они отодвигали французов и американцев, и говорили – дайте мы пойдём первыми, потому что мы – это украинцы. Эта война – это огромный шанс для нас, для всего мира, чтобы мир понял, что Украина это не часть России. Во-вторых, поняли, кто мы. В-третьих, что мы держим, и будем держаться за это путь, который начался до рождения Христа, и ещё будет продолжаться много тысячелетий, и это непрерывная линия», – от души хайпанул Арестович.