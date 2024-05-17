Арестович: Наступает конец. Украина оказалась провальным проектом

Анатолий Лапин.  
17.05.2024 15:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Украина, построенная после развала СССР, провалилась как проект второй республики. Об этом в эфире видеоблога иноагента, беглой российской либеральной журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, если нынешнее государство будет существовать и дальше, это приведет к очередным сотням тысяч жертв его граждан.

Украина, построенная после развала СССР, провалилась как проект второй республики. Об этом в эфире...

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«Нами правят моральные некомпетентные уроды, ворующие на крови, неспособные принимать решение, неспособные принимать позитивную мотивацию, способные только ужесточать ситуацию, делая ее все хуже и хуже некомпетентностью, воровством и неспособностью дать позитив, объяснить людям, за что они воюют, дать надежду на будущее и все ухудшающие. Убивающие бизнес, преследующие группы мыслящих и инакомыслящих людей и так далее. Вот и все», – сказал экс-советник ОП

«Это диагноз, второй украинской республике конец. Если она просуществует еще какое-то время, то еще несколько сотен тысяч людей погибнет, еще больше все развалится. Она оказалась провальным проектом. Сначала провалилась УНР, Директория и Гетьманат, теперь провалилась вторая украинская республика, образованная в 91-м году», – заявил Арестович.

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