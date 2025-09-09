Арестович назвал четыре опасности для Бандерштадта после захода ВС РФ в Днепропетровскую область

Наступление российской армии в Днепропетровской области имеет несколько крайне негативных для Украины последствий.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Первое значение – это политическое и пропагандистское. Все-таки, в Днепропетровской области за десять лет войны противника никогда не было. Сколько было споров – вошли, не вошли, вот уже вошли…

Второе – при дальнейшем развитии успеха, если у них найдутся средства и силы, это выход на стык Запорожской и Днепропетровской области, что является очень неприятным будущим сюрпризом для защитников Ззапорожской области. К ним просто приедут с северного фланга, откуда не ожидали. Там все обороны ориентированы на юг.

Третье – Днепропетровская область плоская и без крупных населенных пунктов на этом участке, а это значит, что темпы продвижения могут вырасти очень сильно.

И четвертое – это то, что возникнет нехорошая тенденция. Это уже седьмая область Украины, которой коснулась война. Поэтому эта маленькая борьба за две деревни чревата очень крупными неприятностями стратегического масштаба – как на поле боя, так и в политике.

Даже если мы сторгуем выход российских войск оттуда, то надо будет на что-то менять, так просто же никто не уйдет в качестве жеста доброй воли, значит, что-то нужно отдавать на другом направлении», – заявил Арестович.