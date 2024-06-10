Арестович назвал украинскую экономику самым эффективным оружием Путина

Вадим Москаленко.  
10.06.2024 08:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика


Проблема Украины в ней самой, а не в президенте РФ Владимире Путине или нестабильной поддержке Запада.

Об этом в интервью киевскому журналисту Василию Голованову заявил покинувший Украину экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проблема Украины в ней самой, а не в президенте РФ Владимире Путине или нестабильной...

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 «Основные усилия они попытаются предпринять на момент активной фазы американской избирательной кампании, чтобы сделать давление на фронте и давление на Запад элементом этой кампании. То есть конец августа и вся осень. Другая ключевая граница – это ноябрь. Почему? Неизвестно, что будет с нашей энергетикой к этому моменту, а дело будет к заходу в зиму, тяжёлую уже сейчас. Представители нашего энергетического пула говорят, что переезжайте из многоквартирных домов в частные, потому что света будет по 2-3 часа и так далее. Во-вторых, неизвестно, что будет с экономикой, потому что экономическая политика Украины – это наиболее эффективное оружие Путина», – предупредил Арестович.

«Я повторюсь: та экономическая политика, которую проводят наши власти – это наиболее эффективное оружие Путина. Ущерб, который причиняет наш экономический блок Украине, намного хуже, чем ущерб, который причиняет Россия на фронте, по моей скромной оценке. Всё упирается в уровень организации. Если бы у нас был другой уровень организации, то Путин был бы не страшен. Я говорил, и буду говорить, и буду повторять: наша проблема – не Россия и не позиция Запада. Наша проблема – мы сами», – объяснил бывший Зе-советник.

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