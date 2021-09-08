Арестович не уймется. Теперь он собрался менять «историческую судьбу» Украины

08.09.2021 13:20 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина уже около 400 лет находится в «завязшем» состоянии, а потому следует изменить это положение дел и перестать быть анти-Россией.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, который ранее предложил переименовать Украину в Русь.

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«Я хочу изменить историческую судьбу Украины. Мне кажется, то, в чем мы завязли в последние 300-400 лет – это бескрылость некоторая… Современная украинская идея в массах своих, как она представлена, – это анти-Россия. Это значит, что это идея, не имеющая самостоятельной сущности. По крайней мере, никто ее не может предъявить. А все психологи знают, что контрзависимость хуже, чем зависимость. Выстраивать государство на том, что мы не есть они – это очень скверная история», – сказал советник.

«Я считаю, что Украина, если правильно выстроить политический миф, способна претендовать на самостоятельную сущность, которая дополнит нашу национальную самоидентификацию неким проективным началом. Не это замыкание в «саду вишневом возле хаты», а создание нации или части нации, в которой люди хотят идти за горизонт во всех смыслах. В науке, в искусстве, в политике, в военном деле, в освоении космоса и так далее и так далее. Вот этой жилки нам не хватает, а она у нас была», – заявил Арестович.