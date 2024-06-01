Арестович недоумевает: Зачем бьем по Крыму, если Россия атакует на востоке и севере

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина сосредоточилась на ударах по Крыму в то время, как основные боевые действия идут на востоке и севере, и помощь войскам нужна именно там. Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил экс-советник Офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, попытка выбить российскую ПВО в Крыму не может быть выполнена, потому что кроме комплексов на земле, обеспечивать защиту может и авиация.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«ПВО может Россия обеспечивать и самолетами своими, она и будет пытаться это сделать. Тут, скорее, расчистка для ударов по снабжению – по Крымскому мосту и железке сухопутной, которая скоро будет готова совсем для того, чтобы снабжать. Ключевой вопрос – это снабжение. У нас присутствует такая забавная в кавычках асимметрия, что мы основные усилия на юге сохраняем, а они основные усилия сохраняют на востоке и севере, в Харьковской области. Поэтому возникает деликатный вопрос – а чего мы все время бьем по Крыму, если на нас сухопутные войска давят в основном на севере и на востоке? Это можно объяснить логикой того, что экспорт/импорт, свобода судоходства и безопасность в Черноморском регионе оценивается как более важная, чем непосредственная помощь нашим войскам», – заявил Арестович.