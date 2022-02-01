Арестович о поставках оружия США: Это не военная помощь, а припудривание

01.02.2022  14:36 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Колониальная демократия, США, Украина
Новости Украины

США оказывают Украине лишь символическую помощь, которая не поможет Киеву кардинальным образом переломить ситуацию на фронте.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США оказывают Украине лишь символическую помощь, которая не поможет Киеву кардинальным образом переломить ситуацию...

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По словам Арестовича, поставки вооружений на Украину нужны правящим в США демократам для того, чтобы усилить свои внутренние позиции накануне выборов в Конгресс.

«80 тонн боеприпасов или сколько они прислали – «Ура!». Фоточки выкладывают солдаты логистического командования США – загрузили Украине один паллет, второй паллет, третий – такая помпа страшная.

Но это же все очень демонстративные действия, потому что реальной военной поддержки – ну, простая цифра – в зоне АТО за семь лет отстреляли 70 тысяч тонн боеприпасов. Взорвали на складах при Порошенко 200 тысяч (тонн) боеприпасов. На 24 года войны взлетело в воздух…

Американцы передали, может быть, несколько сотен тонн боеприпасов и вооружения. Это, вообще, о чем?.. Это капля в море. С военной точки зрения это не поддержка, это припудривание… Это информационная операция с элементами реальной поддержки.

Не сказать, что ее вообще нет – 700 «Джавеллинов» – это, все-таки, приятно, но это элементы, это не военная поддержка. Чтобы демократы первые показали республиканцам: «Видите, вы нас упрекали, что мы боимся оружие давать, Обама не давал оружия Украине, а мы дали».

У них же промежуточные выборы в ноябре в Штатах. Если они не будут поддерживать Украину хотя бы для видимости, их снесут республиканцы, от них ничего не останется», – заявил Арестович.

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