Арестович обещает пробить линию обороны РФ миллионом украинцев

Вадим Москаленко.  
22.02.2023 14:29
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже если страны западного блока прекратят поставки вооружения, Киев готов отправить в бой миллионы украинцев.

Об этом в эфире «Latvijas Radio» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если страны западного блока прекратят поставки вооружения, Киев готов отправить в бой миллионы...

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«Сейчас кажется, что почти всё остановилось. Десятки метров в одну сторону, в другую, всё время борются. Но ничего не происходит. И такое чувство, что так можно долго. По-моему, это будет длинная война. А Зеленский говорил, что короткая. Кто прав?» – спросил литовский ведущий.

«Я не вижу перспектив длинной войны. При таком масштабе войны, а это крупнейшая война в Европе после Второй мировой, невозможно заставить фронт стабилизироваться.

Миллион двести тысяч у нас под ружьём, с автоматами. Даже если нам не дадут «Хаймарсы», мы просто пешком пробьём дыру, когда российские войска ослабнут в непрерывных наступлениях», – пообещал Арестович.

Он заверил литовцев, что России для уверенной победы над ВСУ якобы необходимо не менее полутора миллионов личного состава.

«Они имеют политическую задачу – выйти на границы Донецкой области. Путину хочется зафиксироваться и объявить российскому народу о победе. Типа мы ж собирались охранять Донбасс, вот мы его и защитили. Но эта задача не будет решена. Они до сих пор не могут взять Бахмут, а за ним ещё пять городов крупнее – Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск.

Теми силами, что у них есть, это абсолютно нереально. Если бы у них сейчас где-то взялось вооружённого войска полтора миллиона, они имели бы перспективы. Но их нет, негде взять, нечем вооружить, и они не имеют способа организовать», – подытожил Арестович.

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