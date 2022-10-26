Арестович обескуражен: «Иранские дроны меняют правила игры»

26.10.2022  16:13 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Россия создает условия для перехода в контрнаступление и перенасыщает украинскую ПВО для удара ракетами.

Об этом в эфире интернет-блога белого российского либерала Марка Фейгин заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия создает условия для перехода в контрнаступление и перенасыщает украинскую ПВО для удара ракетами....

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По мнению Арестовича, РФ использует целый спектр средств давления на Украину.

«Они используют следующую формулу: усугубить экономический кризис в Европе через работу с газовыми ценами, затопить Европу волной беженцев через блэкаут украинский, стабилизировать фронт на участках наступления ВСУ благодаря большому количеству мобилизованных, остановить ВСУ, перенасытить наши возможности, сократить, потому что они ограничены. И создать условия к возможном у переходу к контрнаступлению на некоторых участках», – сказал чиновник.

«Дешевое иранское оружие, которое стало оружием, меняющим правила игры, оно меняет правила не из-за качества, а из-за количества. По сути, главная задача иранских дронов – это перенасытить нашу систему ПВО, заставить расстреливать драгоценные ракеты по дешевым дронам, и в идеале создать условия для нового применения, более успешного, крылатых ракет, баллистических ракет и, возможно, снова авиации, если наше ПВО ляжет», – заявил Арестович.

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