Арестович обрисовал будущую перемогу ВСУ под Авдеевкой: Не попасть в «расстрельный коридор» при бегстве

Россия имеет значительное преимущество над ВСУ в вооружениях, технике и личном составе, и долго удерживать Авдеевку у Украины не получится.

Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Арестовича, это хорошо, что ВСУ якобы выполняют задачу по нанесению «максимальных потерь противнику», но главное для украинского командования – успеть отдать приказ на выход войск, которые могут оказаться в «расстрельном коридоре» при бегстве.

«Уже многие высказались, в том числе военные, например, тот же Олег Сенцов, участвующий под Авдеевкой, что ситуация тяжелая там, и они пессимистически настроены в смысле удержать Авдеевку. Я говорил давно, что я пессимистически настроен просто из-за соотношения сил сторон. Многие не понимают, что у российских войск до сих пор превосходство по артиллерии, превосходство по авиации, по снарядам, по живой силе… Российские войска там имеют большое преимущество, начинают уже который подряд штурм и полны решимости захватить Авдеевку. А для этого обеспечили себе локальное превосходство сил и средств, достаточное для того, чтобы продавить наши войска. Наши войска решают задачу нанесения им максимальных потерь и отхода на новые рубежи. Гонка понятна – выйти из Авдеевки раньше, если до этого дойдет, чем сомкнутся фланги или попадет под огневой контроль выход, чтобы там не было расстрельного коридора. Все всё понимают, это далеко не первый случай, будем надеяться, что наше командование вовремя примет все соответствующие решения, войска их выполнят», – заявил Арестович.