Арестович обрисовал украинский тупик: Россия усиливается в любом случае

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия за счет концентрации власти усилит свою армию в любом случае – будет заморозка конфликта вокруг Украины, или боевые действия продолжатся с нынешней интенсивностью.

В то же время, для Киева в обоих случаях ситуация складывается нерадостная, признал в эфире видеоблога «Альфа экс-советник офиса Зеленского, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Вырисовывается очень любопытная картинка, что, если РФ, прекратив войну на данном этапе, договорившись с Западом, распетляв Ближний Восток и Китай, продав свой нейтралитет как можно дороже, сумеет избавиться от санкций, перестроить экономику и Вооруженные Силы ударными темпами, – а вот вам доказательство, Путин повышает их численность, то годика через четыре мы можем оказаться в положении куда более худшем, чем 15 февраля 22-го года. Менее готовыми к следующему этапу войны… Если им понадобится нападать на Украину, с вероятностью 95% они будут готовы намного лучше, чем в феврале 22-го года, а мы хуже, чем в феврале 22-го. Это понимают все, в том числе те военные, которые возражают против перемирия. Они говорят следующее, что если сейчас перемирие, у нас будет послевоенный бардак и распил, а у них, за счет концентрации власти, качественная подготовка. Так что же вы предлагаете, воевать еще пять лет? Так будет еще хуже – они за это время проведут качественную подготовку, а мы не получим даже шанса на структурную перестройку, потому что мир дает нам этот шанс, а война не дает», – разглагольствовал Арестович.