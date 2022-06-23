Арестович обвинил граждан Украины в потере Мариуполя и начавшемся отходе из Лисичанска

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Новости Украины

В проигрыше ВСУ по всем фронтам и потере территорий пусть обвиняют себя сами украинцы, которые все 8 лет с 2014 года не хотели платить налог на войну.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы платим свою цену за решения, которые были приняты – «а чего я должен платить этот военный налог?», как у нас говорили. Не платили, теперь вы выгребаете. Теперь мы дискутируем – почему мы оставили Мариуполь, позволили захватить юг и оставляем Лисичанск и Северодонецк. Это же наша коллективная вина всех абсолютно. Одних за неправильные оценки, других за то, что срач сеяли, третьих за то, что налоги не платили», – обвинял Арестович.