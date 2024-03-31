Арестович обвинил сограждан в ежедневном спонсировании армии России

Вадим Москаленко.  
31.03.2024 16:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 985
 
Дзен, Общество, Скандал, Украина


Украинцы ежедневно проигрывают сотни миллионов гривен в казино, принадлежащие российским гражданам и пополняющим бюджет РФ. Об этом на канале пропагандиста Василия Голованова заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы ежедневно проигрывают сотни миллионов гривен в казино, принадлежащие российским гражданам и пополняющим бюджет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«По оценке НБУ, украинцы проиграли 400 миллионов гривен в день на онлайн-казино, 85% которых принадлежит гражданам РФ. Они обвиняют меня в работе на Россию, но спонсируют Россию в 4 раза больше, чем задонатили на ВСУ. Потому что сумма, которую украинцы проиграли в 2023 году, в 4 раза превышает то, что украинцы задонатили», – сказал Арестович.

Он пожаловался, что это в десятки раз больше, чем получается собирать у самого экс-советника Зеленского.

«Парадокс: украинский гражданин сидит в убежище, и играет в казино, спонсируя российские ракеты, которые его в это убежище загоняют. 400 миллионов гривен в сутки! Это катастрофа!

Знаете, сколько мы спустили за год? Это тысяча БМП «Брэдли»! Мы с тобой 500 тысяч собираем, передача идёт уже час. За это время украинцы проиграли 17 миллионов, 85% ушло в российскую армию», – добавил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть