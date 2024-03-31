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Украинцы ежедневно проигрывают сотни миллионов гривен в казино, принадлежащие российским гражданам и пополняющим бюджет РФ. Об этом на канале пропагандиста Василия Голованова заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По оценке НБУ, украинцы проиграли 400 миллионов гривен в день на онлайн-казино, 85% которых принадлежит гражданам РФ. Они обвиняют меня в работе на Россию, но спонсируют Россию в 4 раза больше, чем задонатили на ВСУ. Потому что сумма, которую украинцы проиграли в 2023 году, в 4 раза превышает то, что украинцы задонатили», – сказал Арестович.

Он пожаловался, что это в десятки раз больше, чем получается собирать у самого экс-советника Зеленского.

«Парадокс: украинский гражданин сидит в убежище, и играет в казино, спонсируя российские ракеты, которые его в это убежище загоняют. 400 миллионов гривен в сутки! Это катастрофа! Знаете, сколько мы спустили за год? Это тысяча БМП «Брэдли»! Мы с тобой 500 тысяч собираем, передача идёт уже час. За это время украинцы проиграли 17 миллионов, 85% ушло в российскую армию», – добавил Арестович.