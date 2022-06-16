Арестович обвинил Запад в срыве «наполеоновских планов» ВСУ

Анонсированное усиление западной помощи Украине, решение о котором было принято накануне в рамках совещания НАТО в Раммштайне, срывает планы Украины по контрнаступлению.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, темпы передачи оружия слишком медленные, а США вместо того, чтобы отправлять броневики Украине, передают их Греции и Хорватии.

«Темпы, обещанные в Раммштайне, меньше, чем мы рассчитывали, самое неприятное, что это все обещают аж в августе. То есть июль мы будем ехать, судя по всему, на тех же запасах, которые есть, или с небольшим подбрасыванием по пути. Что отодвигает наши наполеоновские планы по переходу во всякие контрнаступления, и так далее, и так далее, минимум на месяцок-другой, а то и на три.

Ну, можем сравнить. По планам американской стороны, БМП «Бредли» 350 штук США планируют передать Греции, хм. 89 «Бредли» они передают Хорватии. Всего это 439 «Бредли», которые, если бы они передали нам, хотя бы половину, это резко бы изменило ситуацию в нашу пользу. Но не передают», – заявил Арестович.