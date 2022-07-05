Арестович объявил бегство ВСУ из Лисичанска… поражением России
Лисичанск якобы стал последним крупным городом, который потеряла Украина.
Об этом в эфире видеоблога российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Арестовича, освобождение Лисичанска стало «последним крупным успехом» ВС РФ.
«Обе стороны выполнили свою задачу. Они вышли на границы Луганска, а мы – нанесли им поражение, задержали время на прибытие западной помощи, стянули где-то 60% их войск, которые находятся на территории Украины, в этот район, и создали себе условия, когда мы можем вести контрнаступательные действия под Угледаром, на Запорожском направлении и на Херсонском одновременно», – уверяет чиновник.
«Давай я выскажу смелое предположение – мне терять с моими прогнозами уже нечего, я поэтому выскажу еще один. Это последний успех российской армии на территории Украины. Крупный, имеется в виду, когда город берут и так далее. Село, понятно, возьмут какое-нибудь еще страшное», – заявил Арестович.
Напомним, еще в апреле этого года он уверял, что выйти на границы бывший украинских областей военным республик Донбасса и ВС РФ не удастся:
«Они пытаются выполнить главное политическое задание — выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сразу скажу — им не удастся этого сделать».
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