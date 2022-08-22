Арестович объявил о начале операции по «освобождению» Крыма

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Новости Украины

Несмотря на то, что нанесён колоссальный психологический удар, все последние атаки на Крым были эффективно отбиты средствами российской ПВО.

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе совместного эфира с бежавшим в Литву бывшим российским адвокатом Марком Фейгиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Крыму работали мы, ну как – мы, «кто-то работал». Но здесь нужно отбросить всякие иллюзии, российское ПВО надёжно сработала, она сбила и вчера средства поражения и сегодня. Поэтому эти многочисленные взрывы и пожары – это всё сбитые средства поражения. Мы не поразили ни вчера, ни сегодня существенного там. К сожалению», – признал Арестович.

Тем не менее, по его словам, эти удары являются чуть ли не разведкой боем по началу «освобождения» Крыма.

«Надо же понимать, что все эти мероприятия ведут разведку, вскрывают систему ПВО, охраны, обороны всех этих городов. Эти данные, конечно же, будут использованы. Это порождает огромную панику среди лиц от руководящего до рядового состава силовых структур РФ в Крыму, у местного населения, тяготеющего к режиму Путина или завезённого населения, которые говорят уже – ай, как-то в Крыму уже становится неуютно надо линять. Надо понимать, что в каком-то смысле операция по освобождению Крыма началась. Помните сколько споров было – «Пойдём ли мы на Крым?», «Возможно ли освободить Крым?». Да вот, уже освобождаем», – заверил Зе-советник.