Арестович объявил Залужного нелегитимным главкомом

Фамилии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет практически ни в одном нормативно-правовом акте.

Об этом в интервью бежавшему из России либеральному журналисту Евгению Киселеву заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главком ВСУ, пост которого занимает Валерий Залужный, и который командует всеми людьми в погонах, они ему подчиняются сейчас, все, которые есть, упоминается в руководящих документах и нормативно-правовых актах Украины аж два раза. Фактически он нелегитимен, его нет в большинстве протоколов принятия решений, официально нет», – сказал экс-советник Зе-офиса.

«Неофициально он включен, понятно, за счет личного авторитета, за счет понимания того, что главком все-таки должен присутствовать, но нормативно-правовые акты не предусматривают ни его взаимодействие с Кабмином, ни с Верховным советом, ни с профильным комитетом – нигде, ничего и никак.

Он не имеет фактически полномочий, согласно законодательству Украины», – заявил Арестович.