Арестович огласил шокирующую цифру бежавших из армии ВСУшников

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Из ВСУ фактически дезертировало более 100 тысяч украинских солдат. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прежде, чем требовать от людей защищать свою страну, надо создать страну, которую хочется защищать. Кто-то пробовал говорить всерьез со 100 тысячами уклонистов? Ты – мужчина, ты был в армии, проявил мужество, пришел в армию по повестке, но сбежал. Чего сбежал?», – сказал экс-советник ОП.

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« Смотри, большинство уклонистов – это не люди, которых запихали в бусики, это люди, которые добровольно явились по повестке. Пришла повестка, он понимает, что может погибнуть, тем не менее, он идет в армию, оказывается в воинской части после какого-то периода обучения, может быть, он даже несколько боев отвоевал, и потом он говорит: «Знаете что, ну вас на фиг, я сбегу». И таких 100 тысяч», – заявил Арестович.