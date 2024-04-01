Арестович: «Окончательно провалились главные цели войны для Украины»

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Главная цель конфликта – вступление Украины в ЕС и НАТО проваливается. Ни в одну из этих структур так называемые западные партнеры Украину принимать не хотят и уже прямо об этом говорят.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил эмигрировавший в США экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список террористов и экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственной позитивной целью войны, – она была сформулирована, и вообще нашей политики, – это было вступление в ЕС и НАТО. Но проблема с ЕС и НАТО, и это очень хорошо здесь ощущается, да и в принципе ощущается, что они нам помогают не для того, чтобы решить наши проблемы, а чтобы мы перестали быть проблемой для них. Причем, не только проблемой безопасности, а и, смотрите, проблемой агрокомплекса, например. Поляки совершенно однозначную позицию заняли против вступления Украины в ЕС до урегулирования аграрного вопроса, а он не может быть урегулирован, потому что мы – крупнейшая аграрная держава, и никто не представляет, как его можно отрегулировать…», – отметил он.

«НАТО – в принципе понятно. Никто нас принимать сейчас не будет на этих условиях. ЕС и НАТО нам мягко настаивают на нейтрально-союзническом статусе», – заключил Арестович.