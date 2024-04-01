Арестович: «Окончательно провалились главные цели войны для Украины»

Анатолий Лапин.  
01.04.2024 16:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1333
 
Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Главная цель конфликта – вступление Украины в ЕС и НАТО проваливается. Ни в одну из этих структур так называемые западные партнеры Украину принимать не хотят и уже прямо об этом говорят.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил эмигрировавший в США экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список террористов и экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главная цель конфликта – вступление Украины в ЕС и НАТО проваливается. Ни в одну...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Единственной позитивной целью войны, – она была сформулирована, и вообще нашей политики, – это было вступление в ЕС и НАТО. Но проблема с ЕС и НАТО, и это очень хорошо здесь ощущается, да и в принципе ощущается, что они нам помогают не для того, чтобы решить наши проблемы, а чтобы мы перестали быть проблемой для них.

Причем, не только проблемой безопасности, а и, смотрите, проблемой агрокомплекса, например. Поляки совершенно однозначную позицию заняли против вступления Украины в ЕС до урегулирования аграрного вопроса, а он не может быть урегулирован, потому что мы – крупнейшая аграрная держава, и никто не представляет, как его можно отрегулировать…», – отметил он.

«НАТО – в принципе понятно. Никто нас принимать сейчас не будет на этих условиях. ЕС и НАТО нам мягко настаивают на нейтрально-союзническом статусе», – заключил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть