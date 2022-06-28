Арестович: Операция ГУР по пленным «азовцам» продолжается

28.06.2022  16:19 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Даже «эмоционально размотанные» люди должны понимать, что не стоит накалять обстановку вокруг пленных «азовцев».

Об этом в эфире YouTube-канала бежавшего в Литву либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже «эмоционально размотанные» люди должны понимать, что не стоит накалять обстановку вокруг пленных «азовцев»....

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Фейгин спросил, какая перспектива при нынешней эскалации вытащить из плена сдавшихся в «Азовстали» националистов.

«За ними присматривают международные организации. Со слов нашего ГУР, это продолжающаяся операция, где задействованы международные органы, где получены определённые гарантии. Я не думаю, что эскалация напрямую коснётся их. Эскалация не означает эскалацию сразу по всем фронтам. Есть своя логика, есть их пленные у нас, есть пленные, которых мы дополнительно наберём в ближних боях», – сказал чиновник.

«Безусловно, они будут накручивать на это, потому что с их точки зрения это хороший инструмент подогрева настроения в нашем обществе, мол, власть обещала, ничего не даёт. То есть покачать ситуацию. Но мы же всё понимаем, разумные люди тоже это понимают. Даже эмоционально размотанные, и их можно понять, и обеспокоенные родственники. Нужно понимать, что мы о них помним», – уверяет Арестович.

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