Арестович осознал, что Запад не готов к длительной войне

Анатолий Лапин.  
09.01.2024 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Запад оказался не готов к длительному военному противостоянию – у него нет ресурсов, а вооружение ядерной триады устарело на несколько поколений.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад оказался не готов к длительному военному противостоянию – у него нет ресурсов, а...

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По словам Арестовича, высокотехнологичное, но дорогостоящее западное оружие не годится для современной войны.

«Новость о том, что 400 [американских] ракет межконтинентальных не подлежат модернизации и отстали на шесть поколений от передовых наработок в этой отрасли… такой кусок ядерного арсенала США пробивается в десятки процентов. Это же признак того, что ставка на технику подточит их как ржа, они захлебнутся в своей технической мощи. Это ровно то, что с ними и произошло», – сказал экс-чиновник.

«Они собирались вести маленькие высокотехнологические войны, когда несчастного талиба отсматривает 15 спутников, по нему работают 200 бомбардировщиков, 40 человек спецназа и 150 электронных сенсоров, датчиков, на него летит три «умные» ракеты. Но все равно талибов оказалось больше. Даже талибов.

А уж большую континентальную войну тянуть они абсолютно неспособны. Страна, в которой средством против налета ракет или дронов является ракета стоимостью два миллиона, – это очень плохая война. Она эффективна в краткие сроки, но она короткая», – заявил Арестович.

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