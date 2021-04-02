Арестович от лица Зеленского пригрозил Путину, Макрону и Меркель утопить всё в крови

02.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если Россия попробует напасть на Украину, Киев прольёт столько крови, «что им не понравится», и будет отбиваться всем, что есть у украинской армии и спецслужб.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в ТКГ, русофоб Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только, если развяжется война, открытые боевые действия, тогда начнём работать по полной. Но тогда уже пусть не обессудят наши «уважаемые» россияне. Мы будем работать по полной, всеми средствами, которые есть у ВСУ. Это чёткая позиция президента, я могу это заявить официально.

Наша задача – не допустить, держать военную компоненту в минимуме или вообще без потерь, но если нам навяжут боевые действия, в ход пойдёт всё, чем обладает украинская армия, без всяких стеснений. Потому что мы терпеть не будем этого, и мы честно предупреждаем ту сторону – не суйтесь, не дёргайтесь, мало не покажется.

Все эти планы российской войны против нас и чего-то-чего-то, упирается только в одно, что они прольют столько крови, что им не понравится», – угрожал русофоб.

Он похвастался, что в Москве следят за каждым его словом, более того, о его существовании знает президент России Владимир Путин, который якобы лично развлекал президента Макрона и канцлера Меркель «скринами» с его, Арестовича, цитатами.

«Путин скрины показывал с моими постами. Знаете? Говорят, по слухам дипломатическим донесли, что показывали Меркель и Макрону скрины с моими заявлениями вот такого характера.

Так что, ребята, вы нас там слышите? Я предупреждаю, не навязывайте нам открытые боевые действия, в ход пойдёт всё, чем обладает украинская армия и спецслужбы. Мало вам не покажется», – пригрозил Арестович.