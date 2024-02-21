Арестович отвел Украине два-три месяца до обрушения фронта

Анатолий Лапин.  
21.02.2024 15:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 379
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если Запад срочно не возобновит военную помощь Украине, ее ждет поражение в ближайшей перспективе.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Запад срочно не возобновит военную помощь Украине, ее ждет поражение в ближайшей перспективе....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


При этом, еще раньше, по его мнению, у Украины закончатся ракеты для ПВО.

«Новости очень нехорошие. Если в кратчайшие сроки не придет помощь, фронт рухнет в течение двух-трех месяцев. Рухнет в нескольких местах, если западная помощь не будет оказана», – сказал экс-чиновник.

«Но еще раньше, я думаю, кончатся ракеты ПВО. Теперь представьте, три сторакетных ударов, при условии, что минимум 50 попадают в цель, потому что их нечем сбивать. Представили? Вот это то, перед чем нас поставил Запад, в частности, перед чем поставили США – перед перспективой внутри своих страшных дебатов по необходимости разобраться с границей», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть