Арестович отвел Украине два-три месяца до обрушения фронта

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Если Запад срочно не возобновит военную помощь Украине, ее ждет поражение в ближайшей перспективе.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, еще раньше, по его мнению, у Украины закончатся ракеты для ПВО.

«Новости очень нехорошие. Если в кратчайшие сроки не придет помощь, фронт рухнет в течение двух-трех месяцев. Рухнет в нескольких местах, если западная помощь не будет оказана», – сказал экс-чиновник.

«Но еще раньше, я думаю, кончатся ракеты ПВО. Теперь представьте, три сторакетных ударов, при условии, что минимум 50 попадают в цель, потому что их нечем сбивать. Представили? Вот это то, перед чем нас поставил Запад, в частности, перед чем поставили США – перед перспективой внутри своих страшных дебатов по необходимости разобраться с границей», – заявил Арестович.