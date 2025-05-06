Арестович отвел Украине место шестерки в отношениях России и США – Арестович
Президент США Дональд Трамп был бы не против пожизненного нахождения на посту президента Украины Владимира Зеленского, но против этого выступает российский лидер Владимир Путин.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Трамп находится в настолько прискорбном положении, что я думаю, он согласился бы на Зеленского, как на пожизненного правителя Украины. Лишь бы тот изображал и проводил американскую программу в жизнь здесь, за которую Трамп может сказать, что ему не стыдно. Но Путин не согласится на Зеленского. Это принципиальная позиция. Он уже, в принципе, неоднократно не согласился. Поэтому все упирается в уход Зеленского. Скажите, на таких условиях Зеленский может пойти и победить на выборах?..
Он будет воевать дальше. То есть это еще 3-4 года войны. Что останется от Украины за эти 3-4 года? Я надеюсь, мы с вами не будем серьезно сказки из Фейсбука [Meta – запрещенная в России организация] из моих комментариев обсуждать, что Россия через полгодика развалится или через год? Смотрите, это было бы все очень хорошо, если бы между США и Россией существовала только Украина. Украина – пятый или шестой вопрос.
Вопрос номер один – Китай. Вопрос номер два – это разного и различного рода сделки, которые ключевые для США. Например, Арктика. Например, поддержка американских территориальных экспансий: Гренландия, Канада, еще куда-нибудь, что-нибудь и так далее по логике Крыма. И вообще, позиционирование в мире трех-четырех больших крупных держав, которые выше существующей системы международного права де-факто», – заявил Арестович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: