Арестович озвучил сценарий ввода на Украину войск ОДКБ

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Новости Украины

В случае возникновения конфликта между Украиной и Белоруссией, может быть быстро задействован механизм ОДКБ, и на территорию этих государств войдут войска этого блока.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший советник главы Офиса президента Украины, пропагандист Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович уверен, что такой вариант может быть выгоден России и позволит ей ввести войска на Украину, избежав санкций.

«Если они неумные или просто идиоты, то они делают провокацию где-нибудь на белорусской границе или в Приднестровье, объявляют, что это не украино-российский конфликт, а это конфликт Белоруссии и Украины, а мы пришли миротворцами вмешаться, обоим дать по шапке – Украине по шапке, учитывая Союзное государство. Чем этот вариант хорош – тем, что позволяет избежать санкций или, по крайней мере, создать переговорные площадки. Западу всегда можно сказать: «Подождите, никакого нападения России на Украину не было. Это Россия с Украиной зацепилась, а мы тут уже разнимаем, ОДКБ, вот у нас целых два таджикских солдата, четыре армянских – это ОДКБ». Тем более, что механизм принятия решения в ОДКБ они отработали на Казахстане совершенно недавно, считайте, учения были. А на ОДКБ труднее накладывать санкции, если вообще возможно – шесть государств, как к этому подойти и так далее. То есть, они проблематизируют наложение санкций, что для них очень важный момент», – бредит Арестович.