Арестович: Перемирие с Россией – это конец для Украины
Перемирие Западу обойдется дороже, чем постоянная поддержка войны на Украине.
Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Арестовича, в случае заключения перемирия Запад захочет снять санкции с России.
«Перемирие однозначно будет использовано Российской Федерацией, путинским режимом для того, чтобы подготовиться лучше ко второму раунду войны, который неизбежен. Это значит, что вопреки всем законам перемирия, когда наконец-то все расслабляются и начинают снимать санкции…
Сценарий же типовой перемирия какой? Они обрадуются, пойдут голоса за снятие санкций с России и уменьшение помощи Украине. И для нас это конец», – сокрушается экс-советник Зе-офиса.
«Если уже речь идет о перемирии, то им придется вовлечься так, чтобы Россию сдерживать еще больше и нам помогать еще больше. Вот это цена перемирия, они к нему не готовы. Они говорят, что не готовы к эскалации войны, к усилению нам помощи, я им доношу очень простую мысль – ребята, вы и к перемирию ни фига не готовы, оно вам гораздо дороже обойдется – то перемирие, о котором вы просите», – заявил Арестович.
Спасибо!
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