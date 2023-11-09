Арестович: Перемирие с Россией – это конец для Украины

Анатолий Лапин.  
09.11.2023 09:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1193
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Перемирие Западу обойдется дороже, чем постоянная поддержка войны на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перемирие Западу обойдется дороже, чем постоянная поддержка войны на Украине. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По мнению Арестовича, в случае заключения перемирия Запад захочет снять санкции с России.

«Перемирие однозначно будет использовано Российской Федерацией, путинским режимом для того, чтобы подготовиться лучше ко второму раунду войны, который неизбежен. Это значит, что вопреки всем законам перемирия, когда наконец-то все расслабляются и начинают снимать санкции…

Сценарий же типовой перемирия какой? Они обрадуются, пойдут голоса за снятие санкций с России и уменьшение помощи Украине. И для нас это конец», – сокрушается экс-советник Зе-офиса.

«Если уже речь идет о перемирии, то им придется вовлечься так, чтобы Россию сдерживать еще больше и нам помогать еще больше. Вот это цена перемирия, они к нему не готовы. Они говорят, что не готовы к эскалации войны, к усилению нам помощи, я им доношу очень простую мысль – ребята, вы и к перемирию ни фига не готовы, оно вам гораздо дороже обойдется – то перемирие, о котором вы просите», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть