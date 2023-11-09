Арестович: Перемирие с Россией – это конец для Украины

Перемирие Западу обойдется дороже, чем постоянная поддержка войны на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, в случае заключения перемирия Запад захочет снять санкции с России.

«Перемирие однозначно будет использовано Российской Федерацией, путинским режимом для того, чтобы подготовиться лучше ко второму раунду войны, который неизбежен. Это значит, что вопреки всем законам перемирия, когда наконец-то все расслабляются и начинают снимать санкции…

Сценарий же типовой перемирия какой? Они обрадуются, пойдут голоса за снятие санкций с России и уменьшение помощи Украине. И для нас это конец», – сокрушается экс-советник Зе-офиса.