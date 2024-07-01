Арестович поднимает градус зрады: ВСУ несут жуткие потери. Пора остановиться

Украине нужно сбавить аппетиты в намерении выйти на границы 91-го года и посчитать свои возможности продолжать войну. Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко, объявленного в РФ в розыск, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Арестовича, Украина не обеспечивает свою политику финансовыми возможностями.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы заявляем о границах 91-го года, заявляем, что принимаем участие в судьбе Европы, «формула мира», глобальный саммит, то-се, пятое-десятое, а если посчитать реальные деньги наши, сколько у нас есть, чтобы мы проводили самостоятельную и обеспеченную политику, то надо очень сильно поскромнеть. Но мы на что рассчитываем, и Трамп говорит об этом? Что мы приедем и Соединенные Штаты нам дадут очередные 60 миллиардов. А если завтра не дадут? Вот, смотрите, Зеленский второй раз в Брюсселе говорит, что мы будем мириться – слишком большие потери», – заявил Арестович.

Он подчеркнул, что украинская власть настолько забила голову населению своей пропагандой скорой «перемоги», что сейчас резкий разворот больно ударит по обществу:

«Я представляю, что творится в головах обывателя. Обывателю украинскому только что рассказывали, что мы про потери не скажем, но они в десять раз меньше, чем у россиян, и внезапно выясняется, что у нас большие потери, которые тяжело даются, много раненых и нам тяжело тянуть. А во-вторых, два с половиной года накачивали истерично 91-м годом и тотальной победой над Россией, а теперь выясняется, что мы будем мириться. Это как? Эшелон общественного мнения разогнан, он на полных порах, 120 вагонов на скорости 120 километров в час, его тормознуть не может никто, тормозной путь там 80 километров, и вдруг машинист говорит: «Ребята, мы едем уже совершенно в другую сторону. Пофиг на решение СНБО, пофиг на мое же решение – у нас до конца года будет мирное предложение и, конечно, надо заканчивать войну».