Арестович похоронил Европу

Анатолий Лапин.  
12.08.2023 13:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


Европа как цивилизационный проект уже умерла.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа как цивилизационный проект уже умерла. Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега»...

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«Меня в современной Европе вообще ничего не трогает. Ее нет. Все, что я смотрю, это Европа, которая не перешла барьер 45-го года. А желательно – это 18, 19 век или еще раньше. Вот та Европа – да, там была живая история.

Это музей, умирающий музей. Этой цивилизации больше нет. Ее нет, и нам, наконец-то надо признать.

Когда мы говорим: «Боже, Европа, нам туда стремиться, она такая». Ее нет, она умирает! Она умерла, точнее, уже.

Она просто большая и, умерев, ей нужно некоторое время упасть. Вот и все», – заявил Арестович.

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