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Новости Украины

Украинцы – настолько «лютая национальность», что готовы мёрзнуть и голодать, лишь бы закрыть свой «тысячелетний гештальт», связывавший Украину с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф TV» заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестовичу задали вопрос, есть ли особый национальный характер у украинцев.

«Например, англичане чопорные, французы эстеты, культурные, американцы практичные, трудовитые, а украинцы?», – уточнил интервьюер, украинский певец и русофоб, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

«Лютые. Мы креативные и лютые, – ответил Арестович. – На Украине сейчас мем ходит хороший, что когда украинец, когда говорит «шановный» (уважаемый – ред.), это означает, что у того, кому он это говорит, сейчас будут неприятности. Мы в жизни не общаемся – «уважаемый», а только официально. А в жизни «уважаемый» – тогда начинается. Это наезд, лютость такая».

В подтверждение своих слов он рассказал, как недавно удивлял «уважаемых людей» на «крутом натовском форуме».

«Они же рационально мыслят, они говорили: «Это же соотношение сил сторон, как вы пройдёте зиму, экономически». Я говорю: «Ребята, для нас это шанс закрыть тысячелетний гештальт, который не на нашу пользу постоянно закрывался. Не существует в мире условий, при которых мы бы отказались от победы сейчас». А ядерное оружие? Я говорю: «Пофиг». А вот заморозим? «Пофиг». А нет экономической помощи? Я говорю: «Мы траву будем есть, но победим в этой войне», – рассказал Зе-советник.