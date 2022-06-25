Арестович пообещал победу над Россией в течение 20 суток

Украине хватит четырёх американских РСЗО «HIMARS», чтобы разбомбить всю российскую группировку, которая контролирует уже более 20% бывшей территории Украины.

Такими фантазиями в эфире YouTube-канала бежавшего в Литву либерального адвоката Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович не стал гадать, находятся ли уже «HIMARS» на передовой, однако отметил то, что они, по крайней мере, на Украине.

«Их не надо сотни и десятки. Их нам совсем мало нужно. Это точное оружие. Они укладывают за 70 километров 90-килограммовую БЧ, осколочно-фугасную, с точностью 3 метра. Это смерть.

Сколько там целей всей российской группировки в Украине? Несколько сот единиц. Так, четыре «HIMARS», передвигаясь с участка на участок, способны зачистить это в течение 20 суток в ноль.

Перехватить эту ракету очень сложно, когда она попадает, никаких вопросов уже ни у кого не возникает. Это катастрофа для российской армии», – пообещал советник.