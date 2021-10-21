Арестович посчитал Украину четвертым по мощи потенциальным членом НАТО

21.10.2021 11:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В случае вступления в НАТО Украина станет четвертой по военному потенциалу страной Североатлантического альянса.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, Украина может значительно усилить НАТО, а не быть просителем помощи.

«Технически мы готовы. Более того, мы добавим мощи НАТО. Что нужно понимать – мы в НАТО идем не как просители с рукой протянутой, а мы добавим огромной мощи. Потому что кроме США и Турции или Франции, мы четвертая сила по военной мощи. По крайней мере, по сухопутному компоненту. Принятие Украины в НАТО означает новые возможности и для НАТО также», – заявил Арестович.