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17.11.2021 11:33
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Арестович: «Потираем руки и надеемся отлупить страшных русских в войне»

Новости УкраиныРоссия может начать наступление на Украину к концу декабря этого года и это не...

Россия может начать наступление на Украину к концу декабря этого года и это не дежурное «Путин нападет», а реальная история.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, при этом западные страны напичкали Украину оружием и боеприпасами, так что она готова и «ждет драки».

«За восемь лет мы пережили таких пугалок страшных, наверное, штук пять – резких обострений и так далее. Мы все это хорошо знаем, для нас это рутинная типовая деятельность. К войне мы давно готовы – и морально, и психологически, и материально, и во всех остальных отношениях. Ну, по крайней мере, силовики. Если там начнется страшная война и на нас пойдут страшные русские, мы будем в них лупить всем, чем только можно. Консенсус полный есть, все с удовольствием потирают руки и надеются подраться как следует», – сказал Арестович.

«Американцы интенсифицировали нам и военную помощь, и координационную для того, чтобы мы были готовы. Потому что интенсивность контактов с американскими, британскими военными, французскими, польскими, литовскими сейчас просто зашкаливает… Россияне нам сейчас забрасывают дезинформацию такого рода, что они-де не готовы, им два-четыре месяца надо на создание группировки, а потом они радостно ломанутся. Реально, я думаю, они готовы к Рождеству, католическому», – полагает советник.

«Очень нехороший признак, что они не накапливают газ в наших хранилищах – все идет на Германию. Признаков достаточно, мы действительно находимся в самой сложной ситуации, начиная с 14-го года. И в этот раз это не обычное «Путин нападет», которое у нас ежемесячно к 15 числу, как зарплата, а это очень похоже на настоящее «Путин нападет», – заявил Арестович.

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