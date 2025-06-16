Арестович пожаловался на главное цивилизационное оружие русских

ЕС не будет против торговать с Россией, объединённой с Украиной и Белоруссией.

Об этом на канале бежавшего в США российского либерала-иноагента Константина Борового заявил покинувший Украину экс-советник офиса Зеленского, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне кажется, они всерьёз верят, что целью их жизни является воссоединение союза трёх славянских наций в пределах границ 1991 года, развала, или частично, но это цель. И это сказал не кто-нибудь, а один член комитета Госдумы по обороне, а один из помощников Путина заявил, что СССР юридически существует. Мне кажется, эта мысль такая, что с СССР было бы всё хорошо, если бы не всякие молдаване, грузины, прибалты и т.д., ненужные эти люди, а славяне должны соединиться. И они чётко топают туда. Причём, эта программа рассчитана на хорошие 10-15 лет, и они 10-15 лет способны бить в одну точку. Напоминаю, московско-польские войны шли 196 лет. То есть монголы всё-таки научили Россию длинной воле, и они способны эту длинную волю проявлять. Это главное их цивилизационное сверхоружие», – сказал Арестович.

Он посетовал, что в массе европейцы не видят в этом проблемы.