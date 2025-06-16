Арестович пожаловался на главное цивилизационное оружие русских
ЕС не будет против торговать с Россией, объединённой с Украиной и Белоруссией.
Об этом на канале бежавшего в США российского либерала-иноагента Константина Борового заявил покинувший Украину экс-советник офиса Зеленского, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, они всерьёз верят, что целью их жизни является воссоединение союза трёх славянских наций в пределах границ 1991 года, развала, или частично, но это цель. И это сказал не кто-нибудь, а один член комитета Госдумы по обороне, а один из помощников Путина заявил, что СССР юридически существует. Мне кажется, эта мысль такая, что с СССР было бы всё хорошо, если бы не всякие молдаване, грузины, прибалты и т.д., ненужные эти люди, а славяне должны соединиться.
И они чётко топают туда. Причём, эта программа рассчитана на хорошие 10-15 лет, и они 10-15 лет способны бить в одну точку. Напоминаю, московско-польские войны шли 196 лет. То есть монголы всё-таки научили Россию длинной воле, и они способны эту длинную волю проявлять. Это главное их цивилизационное сверхоружие», – сказал Арестович.
Он посетовал, что в массе европейцы не видят в этом проблемы.
«Проблема в том, что на Западе об этом много говорят эксперты, но не могут поверить политики. А даже если могут поверить, они говорят: «А что такого? Мы имеем дело с Большой Россией – будем иметь дело с объединённой Россией, что это изменит?» Всерьёз войны с Западом не будет, чего бояться?
А дальше – торговля на всех сегментах, от углеводородов до лакшери-сегмента. Единственное, нужно поднять порог безопасности в Европе, чтобы Путин прямо не угрожал военной силой, и мы дальше восстановим отношения», – сказал экс-советник ОП
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