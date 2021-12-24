Арестович: «Придурки, это украинцы придумали Россию и Советский Союз»

24.12.2021  13:39 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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История, Политика, Россия, СССР, Украина
Новости Украины

Лишь благодаря Украине на свет якобы появилась Российская империя при Петре Первом.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лишь благодаря Украине на свет якобы появилась Российская империя при Петре Первом. Об этом...

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По мнению Арестовича, украинцы были величайшими полководцами, учеными и религиозными деятелями.

«Клоуны, мы придумали вашу Россию и мы придумали ваш Советский Союз. В лучшие годы Советского Союза им правили украинцы, днепропетровский клан. Почитайте Героев Советского Союза среди украинцев с фамилиями на -енко и так далее, начиная от Павлюченко и заканчивая Кожедубом. Если бы не Украина, то не было бы никакой Российской империи, которую придумал наш Феофан Прокопович, ректор Киево-Могилянской академии, который вас, идиотов, Романовых убеждал и всю эту с кашей в бороде Московию убеждал в том, что надо провозглашать себя Россией. Русь на греческом языке, потому что только тогда вы получите какое-то признание в мире», – сказал чиновник.

«Затхлая Московия, сидящая в болотах. Поэтому, если бы не выпускники Киево-Могилянки, если бы не Мазепа, который Петра вилкой научил есть и типографии открыл, то и близко бы не было вашей Московии. У вас есть такой Николай Сергеевич Трубецкой, посмотрите в Википедии – князь, который посвятил свою жизнь исследованию влияния украинского вопроса на Россию, так он говорил, что оно всеобъемлющее, начиная от церковной реформы, заканчивая всем остальным», – добавил советник.

«Паскевич знаете, кто такой? Полководец, который взял девять столиц, абсолютный чемпион, в мире такого больше нет. Он полтавский помещик. Кто вам академию наук создал, придурки? Разумовский, тоже полтавский хлопец из хора. И так далее. Что вы нам рассказываете про вашу Россию? России и СССР не было бы, если бы не Украина. Мы авторы этих двух империй», – заявил Арестович.

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