Американские истребители F-16, даже если они прибудут на Украину в ощутимом количестве, помогут лишь на узком участке фронта.

Об этом в эфире интернет-канала пропагандиста Василия Голованова заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел уже голоса, в основном там, где у нас принимаются основные решения, то есть в телеграм-каналах в нашей стране, о том, что сейчас получим F-16 и как начнем наступать – всем станет мало места. Ну, я бы поспешил предупредить любителей ярко наступать с F-16, что может закончиться как на юге, но только с F-16. И Буданов же, начальник Главного управления разведки, четко заявил в недавнем своем интервью. Он сказал, что обе стороны не имеют силы наступать, для этого нужна резкая смена баланса в пользу одной из сторон. F-16 способны дать такой баланс, но на очень узком участке фронта. То есть то, что мы где-то там хопа, и сосредоточим F-16, если их дадут в большом количестве и с большим количеством запаса ракет, боеприпасов, может, где-то еще один прорывчик маленький сделать. Даже не харьковскую операцию, а на половину, на четвертинку – да. Это будет небольшое контрнаступательное действие на фоне общего давления России на фронте», – сказал экс-советник ОП.

«Возможно, нам удастся разгромить одну из наступающих группировок российских, чего тоже очень много по нынешним временам. Но ждать оперативно-тактических прорывов или оперативных только потому, что нам дали F-16 – это большущее заблуждение. Вы видели, как приходят постоянно сообщения через западную прессу, что россияне научились сбивать западное управляемое оружие – «Хаймарсы» отклоняют от цели, «Эскалибуы» и так далее. РЭБ прикрывает. У России очень сильно развиваются средства РЭБ. То есть это не так просто – не существует панацеи, особенно в длительном конфликте», – заявил Арестович.