Арестович признал, что Украина может пойти на раздел

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина может пойти на раздел страны по корейскому или немецкому сценарию, чтобы дождаться смены руководства в России и вступить в НАТО.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Арестовича, после смены власти в России Украина сможет разморозить конфликт и вернуть потерянные территории.

«Перемирие короткое – назовите его замораживание, назовите как угодно, -и дальнейшее развитие ситуации по корейскому или по варианту ФРГ и ГДР, который заключается в том, что мы не смиряемся с потерей наших территорий – мы заявляем прямо и будем заявлять, что возвращаем их политическим путем, но готовы не возвращать военным на данном этапе. Это временное решение, и границей этого решения является смена режима в России… Мы получаем что? Передышку. Передышка – это выигранное время. Выигранное время позволяет нам решить следующие задачи: навести порядок в системе национальной безопасности и обороны, вооруженных силах и других вооруженных формированиях, радикально их реформировать, сделать ставку на работу с кадрами, в первую очередь, на развитие кадрового потенциала. Навести порядок в экономике, построить ВПК с нашими ближайшими соседями, перестраховаться – в наши ВПК и заводы может прилететь российская ракета, а в Польше и Румынии эта вероятность намного меньше», – сказал экс-советник Зе-офиса.

«Два основных возражения какие – если нас примут в НАТО, то вопрос в принципе решен, осталось дождаться смены режима в России и забрать свои территории. Я уверен на 101%, что следующее российское руководство будет более вменяемое, чем Путин», – завил Арестович.