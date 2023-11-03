Арестович признал, что Украина может пойти на раздел

Анатолий Лапин.  
03.11.2023 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина может пойти на раздел страны по корейскому или немецкому сценарию, чтобы дождаться смены руководства в России и вступить в НАТО.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может пойти на раздел страны по корейскому или немецкому сценарию, чтобы дождаться смены...

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По мнению Арестовича, после смены власти в России Украина сможет разморозить конфликт и вернуть потерянные территории.

«Перемирие короткое – назовите его замораживание, назовите как угодно, -и дальнейшее развитие ситуации по корейскому или по варианту ФРГ и ГДР, который заключается в том, что мы не смиряемся с потерей наших территорий – мы заявляем прямо и будем заявлять, что возвращаем их политическим путем, но готовы не возвращать военным на данном этапе. Это временное решение, и границей этого решения является смена режима в России…

Мы получаем что? Передышку. Передышка – это выигранное время. Выигранное время позволяет нам решить следующие задачи: навести порядок в системе национальной безопасности и обороны, вооруженных силах и других вооруженных формированиях, радикально их реформировать, сделать ставку на работу с кадрами, в первую очередь, на развитие кадрового потенциала.

Навести порядок в экономике, построить ВПК с нашими ближайшими соседями, перестраховаться – в наши ВПК и заводы может прилететь российская ракета, а в Польше и Румынии эта вероятность намного меньше», – сказал экс-советник Зе-офиса.

«Два основных возражения какие – если нас примут в НАТО, то вопрос в принципе решен, осталось дождаться смены режима в России и забрать свои территории. Я уверен на 101%, что следующее российское руководство будет более вменяемое, чем Путин», – завил Арестович.

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