Арестович признался, что США заплатили 60 миллиардов за могилизацию украинцев

Елена Острякова.  
22.04.2024 12:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, США, Украина, Финансы


Задержка с выделением помощи США Украине была связана не с противоречиями демократов и республиканцев, а с нежеланием президента Владимира Зеленского проводить очередную мобилизацию.

Об этом в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Задержка с выделением помощи США Украине была связана не с противоречиями демократов и республиканцев,...

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«Ты заметил, когда проголосовали пакет помощи Украине? Когда наш президент подписал закон о мобилизации, и он был принят. Все страшно радуются и это упускают. А я задаю вопрос: а если бы мы закон по мобилизации приняли и подписали в феврале, может быть, и помощь была бы в феврале?», – говорит экс-советник ОП.

Он прогнозирует скорое выделение Европой «реально огромных сумм, которые пойдут на возрождение ее ВПК, совершенствование систем безопасности и помощь нам».

«Ситуацию стабилизируют наличие помощи и наличие мобилизации. Может быть много помощи, но там, где в отделении вместо 7-8 бойцов 2-3 держат позицию, и снаряды особо не помогут. Ключевой вопрос не решат», – сказал Арестович.

Он допускает для Украины «парагвайский вариант»: в ХІХ веке в этой латиноамериканской стране из-за войны осталось только 15% мужчин.

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