Арестович призвал срочно ехать в Москву и договариваться о финляндизации Украины

Руководство Украины должно бы поехать в Москву и договориться с президентом России о мире в обмен на сохранение государственности.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, для ЕС Киев должны найти успокоительные аргументы.