Арестович призвал срочно ехать в Москву и договариваться о финляндизации Украины
Руководство Украины должно бы поехать в Москву и договориться с президентом России о мире в обмен на сохранение государственности.
Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, для ЕС Киев должны найти успокоительные аргументы.
«Я говорю очень просто: «Ребята, ваше посредничество неэффективно, вы закладываете туда свои интересы, которые, мягко говоря, проблематизируют реализацию наших интересов, и я еду договариваться с Путиным о финляндизации Украины, потому что это единственный выход, который сегодня есть в этой ситуации. При том, как вы нам оказываете поддержку, и какие условия этой поддержки выставляете. Я не договариваюсь с Путиным против вас. Я не договариваюсь с Путиным, чтобы быть стеллитом.
Я договариваюсь, о том же самом, что Маннергейм – финляндизируем Украину. Еще полтора года назад можно было не ставить так вопрос, у нас был ресурс – сегодня ресурса нет. Если мы еще полтора года провозимся, тогда точно пойдет речь о том, что то, что останется от Украины будет в орбите Путина. А пока речь не об орбите, пока речь о том, чтобы финляндизировать Украину, то есть, превратить ее в нейтральную территорию, из которой не исходит угроза Российской Федерации. У нас не осталось никаких других вариантов», – заявил Арестович.
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