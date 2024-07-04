Арестович призвал учитывать реальные интересы безопасности России

Анатолий Лапин.  
04.07.2024 11:50
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Для того, чтобы разрешить конфликт России и Запада и не допустить новой войны в Европе, нужно создать новую систему коллективной безопасности, которая реально учитывала бы интересы РФ.

Об этом в эфире видеоблога беглой российской либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы разрешить конфликт России и Запада и не допустить новой войны в...

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«Надо создать реальную систему коллективной безопасности в Европе с учетом реальных интересов России. Внимание – не Путина, а России, огромной страны, у которой 150 миллионов населения, у которой есть выраженные интересы, связанные с географией, ареалом проживания, наличием единого сообщества и так далее, и так далее, которое защищал бы даже Навальный, если бы он стал главой России.

Наличие понимания, общего этого, и дискуссии на эту тему с Западом стало бы залогом того, что переговоры бы шли долго, трудно, система неизвестно, с каким успехом создавалась бы, но не было бы войны. А, значит, и Россия, и Украина получили бы возможность развиваться. Вот это – решение в настоящий момент, реал политик, переход к реальной системе безопасности, которая не допустила бы войны в Европе, следующей, и войны между Украиной и Россией», – заявил Арестович.

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