Арестович призвал выходить из «пропагандистской ловушки» и рассматривать варианты поражения Украины

Украинцы сами загнали себя в пропагандистскую ловушку, где выходом из войны может быть только их победа и никаких переговоров с «агрессором».

Об этом в интервью казахскому журналисту Арманжану Байтасову заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, если Запад не поставит на Украину большого количества техники, оружия и боеприпасов, то победы не будет, а потому нужно рассматривать все варианты.

«Наш главный фактор – очень простой. Даст ли нам Запад необходимое количество вооружения вовремя. Не просто вовремя. А у России много переменных факторов. Мы не знаем, смогут ли они собрать группировку новую после утраты этой, мы не знаем, как долго они могут выдерживать это экономическое давление санкционное и много других факторов. Поэтому еще многие же факторы не вступили в дело по-настоящему. Поэтому можно предсказывать на три-четыре месяца, но дальше будет огромная развилка в войне и количество факторов такое, что ни один аналитик вам не скажет», – сказал экс-чиновник.

«Надеюсь, что Запад готов. Мы-то полны решительности, что Запад готов дать нам такое количество военной помощи, что мы сможем выбить их военным путем отсюда. Но я, как трезвый человек, абсолютно спокойно рассматриваю и другие сценарии, потому что война – это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Если мы будем ахать и охать, и говорить, как же так, кроме освобождения военным путем ничего не может быть, а кто говорит о других вариантах – это предатель, то это показывает, что мы в пропагандистской ловушке, в которую сами себя поместили. А люди, которые в пропагандистской ловушке, они не выигрывают войн. Войны выигрывают те, кто думает и рассматривает все варианты, а тем более, в войне и политике общим местом является, что планировать нужно от самого худшего варианта», – заявил Арестович.