Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
06.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, США, Украина
Просмотров:

Арестович проболтался, что планы учений ВСУ уточняются сейчас в Вашингтоне

Новости УкраиныУкраина активно готовится проводить военные учения «Объединенное усилие-2021», чтобы противодействовать «российско-белорусской угрозе». Об этом...

Украина активно готовится проводить военные учения «Объединенное усилие-2021», чтобы противодействовать «российско-белорусской угрозе».

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в «Минском формате» Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


У него поинтересовались российско-белорусскими учениями.

«Они уже начались, просто неактивная фаза, туда частично переброшены российские войска, они создают группировку, – ответил Арестович. – Эта группировка может стать ударной, в случае чего. Отслеживают их все страны по периметру, включая от стран Балтии, через Польшу, заканчивая Украиной».

«Мы очень активно к ним готовимся. В том смысле, что выставляем на их учение наше собственное учение, которое называется «Объединенное усилие-2021», и активные фазы приходятся друг на друга. Получается, что если они попытаются, мы будем готовы, потому что мы готовимся заранее.



Новое руководство ВСУ более чем отдаёт себе отчёт в этом, всесторонняя подготовка, сценарии были отработаны ещё в апреле, сейчас идёт уточнение планов. Мы готовы к любому развитию событий от мелких провокаций, до самых серьёзных. В том числе в Вашингтоне дискутируется эта тема – возможных реакций, страховок и так далее», – рассказал украинский деятель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть