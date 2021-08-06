Арестович проболтался, что планы учений ВСУ уточняются сейчас в Вашингтоне

06.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина активно готовится проводить военные учения «Объединенное усилие-2021», чтобы противодействовать «российско-белорусской угрозе».

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в «Минском формате» Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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У него поинтересовались российско-белорусскими учениями.

«Они уже начались, просто неактивная фаза, туда частично переброшены российские войска, они создают группировку, – ответил Арестович. – Эта группировка может стать ударной, в случае чего. Отслеживают их все страны по периметру, включая от стран Балтии, через Польшу, заканчивая Украиной».

«Мы очень активно к ним готовимся. В том смысле, что выставляем на их учение наше собственное учение, которое называется «Объединенное усилие-2021», и активные фазы приходятся друг на друга. Получается, что если они попытаются, мы будем готовы, потому что мы готовимся заранее.

Новое руководство ВСУ более чем отдаёт себе отчёт в этом, всесторонняя подготовка, сценарии были отработаны ещё в апреле, сейчас идёт уточнение планов. Мы готовы к любому развитию событий от мелких провокаций, до самых серьёзных. В том числе в Вашингтоне дискутируется эта тема – возможных реакций, страховок и так далее», – рассказал украинский деятель.