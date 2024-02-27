Арестович прогнозирует поражение Украины к осени этого года

Надежды населения Украины, которое верит в выход на границы 1991 года, разобьются о стену реальности.

Об этом в эфире интернет-блога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, эти планы невыполнимы и очевидным обвал станет к осени этого года, даже если США возобновят помощь.

«Кричать, что послезавтра мы возьмем границы 91-го – это все замечательная история, но это обман своих собственных людей, создание завышенных ожиданий, которые очень больно разобьются. Те люди, которые сейчас поднимают планку завышенных ожиданий, они закладывают огромную мину под то, когда реальность, все-таки, догонит. А догонит она без американской помощи в течение двух-трех месяцев. А если и с американской помощью, то догонит к осени», – сказал экс-советник ОП.

«И когда наконец-то мы бахнемся об реальность с размаху, и народ будет в жесточайшем, тяжелейшем шоке посттравматическом и растянутом, когда выяснится, что все, что они сами себе внушали, начитавшись телеграм-каналов и написав пафосные посты на вторую годовщину войны, все, что они воспринимали как официальную информацию, и все эти завышенные ожидания оказались враньем, за которое они заплатили жизнями своих близких, разрушенными домами и рухнувшей экономической ситуацией, перспективой бегства из Украины как потерянной страны, тогда все те, кто эти ожидания создал, и окажутся виноватыми», – заявил Арестович.

По его словам, если сейчас конфликт все же будет заморожен, то финальная битва все равно состоится.

«Я знаю, куда оно идет, все наши рассуждения рассчитаны не на сегодняшний вечер, подведение итогов за неделю, они рассчитаны на ту осень, когда мы сходу влепимся мордой в стенку, всем народом. И когда мы поднимемся, у нас будет кровь течь из всех отверстий лицевых, и мы сообразим, что впереди финальная битва 28-32-й, к которой никто не собирается нас готовить, а сами мы не тянем. Вот, когда это осознают, если осознают, тогда станет совсем интересно. Что никто нам никакого ослабления не даст, когда Запад уступит под ядерным ультиматумом, а я даю 101%, что он уступит, тогда-то всерьез все и начнется. А пока можно прокричать, что да, границы 91-го года, мы всех победим и так далее», – заявил Арестович.