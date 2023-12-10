Арестович пугает Запад объединённой российско-украинской армией на границах НАТО

Если Запад продолжит «валять дурака», не предоставляя киевскому режиму военную помощь, он самым болезненным образом проиграет войну Глобальному Югу и получит на своих границах армию, объединяющую потенциалы Украины и России.

Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил находящийся в США бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже Байден и Остин говорят, что воевать они будут с объединённой армией Украины и России. Прямая цитата Байдена, он говорил это, аргументируя необходимость голосовать (в Конгрессе США за предоставление Киеву помощи – ред.), несколько дней назад. Суть в чём, что понятно, если они завоёвывают Украину, мы полностью проигрываем без поддержки, то какую-то часть людей они репрессируют, а остальные теми или иными средствами, от штрафбатов до, от системы наказания и поощрения они поставят в строй и погонят на Европу. И когда на границах НАТО окажется 410 их тысяч, плюс 800 наших – 1200000 группировочка, то НАТО поплохеет так резко, что американцы будут локти кусать, но станет очень сильно поздно», – заявил Арестович.

При этом он припомнил, что когда-то сам выступал с такими же аргументами, его называли «фсбшной консервой».

«Когда я это сказал, ко мне на саммите российской оппозиции в Таллинне подскочила группа литовского телевидения и нервно пыталась меня отхлестать по щекам с криком: «что ж ты, сволочь, это там!». Вот, теперь попробуйте отхлестать Байдена и Остина, и Керби, которые называют те же самые аргументы, просто я назвал их раньше», – позлорадствовал экс-советник.

Он добавил, что если Байден и его администрация вынуждены прибегать к таким аргументам, то «дела крайне плохи».

«Президент США использует последний по крайности аргумент, дальше некуда аргументировать, для того, чтобы продавить. Промелькнуло сообщение, что Остин, беседуя с теми, кто упирается в Конгрессе по голосованию о помощи, сказал, что я буду вынужден ваших родственников призвать в Европу воевать с Россией, если будете так упираться. Это тоже, мягко говоря, очень крайний аргумент в политической дискуссии, для американской – это вообще из ряда вон. Эта угроза совершенно реальна. И чем раньше её европейцы осознают, тем лучше будет для европейцев и американцев. Но, честно говоря, наблюдая за тем, что здесь происходит, я не верю в осознание», – стращал бывший сотрудник Зе-офиса.

Подводя итог, он обратился к «западным партнёрам Украины».

«Я хочу сказать то же самое, что президент Байден: будете так дальше валять дурака, проиграете войну Глобальному Югу, причём, самым болезненным для вас способом. В результате получите объединённый Глобальный Юг, объединённую армию Украины и России, и потенциал, и вам станет мало места, и вы из этой ситуации уже не вылезете. Сейчас проигрываете в принципе, а Запад проигрывает, по моей оценке, а будете так дальше себя вести – проиграете с треском», – предупредил Арестович.